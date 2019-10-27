Тепло без огня: свердловские спасатели подарили многодетным семьям пожарные извещатели

СЕГОДНЯ 08:28 2019-10-27T08:31:07+03:00

А также объяснили, как ими пользоваться и что делать в случае возникновения огня

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Сотрудники МЧС подарили многодетным семьям пожарные извещатели. Рейды прошли в нескольких городах Свердловской области. Спасатели пришли в гости к жителям города Нижние Серги, где осмотрели квартиры, а также установили в комнатах извещатели.

- Огнеборцы разъяснили родителям, что в преддверии зимы необходимо тщательно проверить электрохозяйство, так как зимой электропроводка и оборудование испытывают повышенные нагрузки при интенсивной эксплуатации, что может стать причиной короткого замыкания и пожара. Не менее пристальное внимание необходимо уделить печам отопления, проверив их исправность, отсутствие трещин, прогаров, работоспособность запорной арматуры, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Спасатели устроили рейд и по частному сектору в Краснотурьинске. Там они осмотрели печи также дали рекомендации по эксплуатации оборудования. В МЧС пояснили, что до наступления холодов рейды будут проводится часто, чтобы проинформировать население о правилах пожарной безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU