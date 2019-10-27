В Первоуральске мужчина попал под колеса поезда

СЕГОДНЯ 07:34 2019-10-27T07:34:36+03:00

Очевидцы сообщают, что пострадавший скончался на месте

Изменить размер текста: A A

В городе Первоуральске Свердловской области поезд сбил человека. Об этом стало известно из сообщения в группе «Инцидент Первоуральск» в соцсети «Вконтакте». Очевидцы сообщили, что под состав попал мужчина.

- Сбили мужика, за поездом два полицейских. Ближе подойти не разрешили, - пишут в сообществе.

По словам очевидцев, человек скончался на месте. В данный момент подробности этого происшествия уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU