2019-10-27T07:34:36+03:00
Происшествия

В Первоуральске мужчина попал под колеса поезда

Очевидцы сообщают, что пострадавший скончался на месте
Юлия СТАЛИНА
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Фото: Группа «Инцидент Первоуральск» / vk.comФото: Группа «Инцидент Первоуральск» / vk.com
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В городе Первоуральске Свердловской области поезд сбил человека. Об этом стало известно из сообщения в группе «Инцидент Первоуральск» в соцсети «Вконтакте». Очевидцы сообщили, что под состав попал мужчина.

- Сбили мужика, за поездом два полицейских. Ближе подойти не разрешили, - пишут в сообществе.

По словам очевидцев, человек скончался на месте. В данный момент подробности этого происшествия уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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