В Первоуральске мужчина попал под колеса поезда
Очевидцы сообщают, что пострадавший скончался на месте
Фото: Группа «Инцидент Первоуральск» / vk.com
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В городе Первоуральске Свердловской области поезд сбил человека. Об этом стало известно из сообщения в группе «Инцидент Первоуральск» в соцсети «Вконтакте». Очевидцы сообщили, что под состав попал мужчина.
- Сбили мужика, за поездом два полицейских. Ближе подойти не разрешили, - пишут в сообществе.
По словам очевидцев, человек скончался на месте. В данный момент подробности этого происшествия уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU