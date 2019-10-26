Уральские военные посоревнуются в знании географии

26 Окт. 18:55 2019-10-26T18:57:19+03:00

Завтра пройдет "Географический диктант", в котором примут участие больше 24 тысяч свердловских военных и их семей Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Больше 24 тысяч уральских военных и членов их семей примут участие в международной акции «Географический диктант», которая пройдет уже завтра, 27 октября.

- В ЦВО диктант пройдет на 263 площадках, зарегистрированных в воинских частях, учреждениях, военных комиссариатах округа, - рассказал начальник военного образования ЦВО Михаил Зырянов. – Две площадки расположатся в российских школах на территории Таджикистана и Киргизии, где в акции примут участие дети военнослужащих.

В качестве ведущего в штабе ЦВО выступит Николай Рундквист – известный путешественник, писатель, географ и краевед. Принять участие можно и в режиме «онлайн» - через официальный сайт Русского географического общества.

Напомним, что «Географический диктант» проходит по всей России с 2015 года. Его основные цели – популяризация географических знаний и расширение кругозора.

ИСТОЧНИК KP.RU