Уральские военные посоревнуются в знании географии
Больше 24 тысяч уральских военных и членов их семей примут участие в международной акции «Географический диктант», которая пройдет уже завтра, 27 октября.
- В ЦВО диктант пройдет на 263 площадках, зарегистрированных в воинских частях, учреждениях, военных комиссариатах округа, - рассказал начальник военного образования ЦВО Михаил Зырянов. – Две площадки расположатся в российских школах на территории Таджикистана и Киргизии, где в акции примут участие дети военнослужащих.
В качестве ведущего в штабе ЦВО выступит Николай Рундквист – известный путешественник, писатель, географ и краевед. Принять участие можно и в режиме «онлайн» - через официальный сайт Русского географического общества.
Напомним, что «Географический диктант» проходит по всей России с 2015 года. Его основные цели – популяризация географических знаний и расширение кругозора.
ИСТОЧНИК KP.RU