2019-10-26T18:45:48+03:00
Общество

«Да будет свет!»: в селах под Нижним Тагилом установят 1,5 тысячи фонарей

К работам приступят уже в ноябре
Мария Трапезникова
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В 18 селах под Нижним Тагилом установят полторы тысячи фонарейВ 18 селах под Нижним Тагилом установят полторы тысячи фонарейФото: Алексей БУЛАТОВ
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В десятках сел под Нижним Тагилом планируют установить больше полутора тысяч фонарей. Приступить к работам хотят уже в ноябре. Новые опоры и светильники появятся, в первую очередь, в Верхней Ослянке, Середрянке, Баклушине, Волчевке, Покровском-1, Чащино, Антоновском, Студеном, Канаве и Чауже.

- В рамках ввода второй очереди линии построят в Елизаветинском, Уральце, Захаровке, Висимо-Уткинске, Баронской, Усть-Утке, Сулеме и Екве, - добавили в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

В мэрии города отмечают, что проекты по этим территориям уже прошли госэкспертизу – или находятся на финальной стадии рассмотрения. До новогодних праздников «осветить» планируется 18 сел.

ИСТОЧНИК KP.RU

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