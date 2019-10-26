«Да будет свет!»: в селах под Нижним Тагилом установят 1,5 тысячи фонарей
В десятках сел под Нижним Тагилом планируют установить больше полутора тысяч фонарей. Приступить к работам хотят уже в ноябре. Новые опоры и светильники появятся, в первую очередь, в Верхней Ослянке, Середрянке, Баклушине, Волчевке, Покровском-1, Чащино, Антоновском, Студеном, Канаве и Чауже.
- В рамках ввода второй очереди линии построят в Елизаветинском, Уральце, Захаровке, Висимо-Уткинске, Баронской, Усть-Утке, Сулеме и Екве, - добавили в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.
В мэрии города отмечают, что проекты по этим территориям уже прошли госэкспертизу – или находятся на финальной стадии рассмотрения. До новогодних праздников «осветить» планируется 18 сел.
ИСТОЧНИК KP.RU