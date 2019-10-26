Справились с огнем за полчаса: на Урале вспыхнул деревянный жилой дом
Этим вечером в Среднеуральске вспыхнул частный жилой дом. Диспетчеры зафиксировали вызов в 16:05. Площадь возгорания составила 100 «квадратов».
- Сгорели деревянные надворные постройки, огнем уничтожены кровля, чердачное перекрытие жилого дома, - уточнили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.
Тушить пожар приехали 12 спасателей на четырех спецмашинах, с огнем расправились за полчаса, в 16:37. Разбирать сгоревшие конструкции закончили в 19:00. По данным МЧС, никто из жителей не пострадал.
Не так давно уральские спасатели составили памятку о том, как обращаться с огнем. Особенно актуальны советы для тех, кто живет в деревянных домах и пользуется печами. Рекомендации можно почитать здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU