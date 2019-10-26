2019-10-26T18:34:59+03:00
Происшествия

Справились с огнем за полчаса: на Урале вспыхнул деревянный жилой дом

К счастью, в огне никто не пострадал
Мария Трапезникова
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В Североуральске вспыхнул жилой деревянный домик, но в огне, к счастью, никто не пострадалВ Североуральске вспыхнул жилой деревянный домик, но в огне, к счастью, никто не пострадалФото: Алексей БУЛАТОВ
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Этим вечером в Среднеуральске вспыхнул частный жилой дом. Диспетчеры зафиксировали вызов в 16:05. Площадь возгорания составила 100 «квадратов».

- Сгорели деревянные надворные постройки, огнем уничтожены кровля, чердачное перекрытие жилого дома, - уточнили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Тушить пожар приехали 12 спасателей на четырех спецмашинах, с огнем расправились за полчаса, в 16:37. Разбирать сгоревшие конструкции закончили в 19:00. По данным МЧС, никто из жителей не пострадал.

Не так давно уральские спасатели составили памятку о том, как обращаться с огнем. Особенно актуальны советы для тех, кто живет в деревянных домах и пользуется печами. Рекомендации можно почитать здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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