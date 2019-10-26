Стали известны подробности аварии на Серовском тракте, где легковушка протаранила бензовоз
Стали известны детали серьезной аварии, которая произошла сегодня днем на Серовском тракте, сразу после поворота на Верхнюю Пышму. Напомним, что там легковушка протаранила бензовоз, в результате чего сильно пострадала девушка, которая сидела на переднем сидении.
Стаж водителя легковушки Mitsubishi – 13 лет, самому ему 36 лет.
Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу
- Двигаясь на автомобиле по трассе Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов, со стороны Екатеринбурга в сторону Верхней Пышмы, мужчина допустил наезд на стоящую на обочине специализированную автоцистерну, - рассказали в отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.
Из-за сильного удара девушку зажало между железом, на место приезжали спасатели и реанимация, чтобы вытащить ее из искореженной машины. Ее срочно госпитализировали в горбольницу №23 с вывихом правого бедра.
Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу
Причины ДТП будут установлены в ходе дознания.
ИСТОЧНИК KP.RU