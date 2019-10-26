Стали известны подробности аварии на Серовском тракте, где легковушка протаранила бензовоз

СЕГОДНЯ 16:50 2019-10-26T16:53:05+03:00

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Стали известны детали серьезной аварии, которая произошла сегодня днем на Серовском тракте, сразу после поворота на Верхнюю Пышму. Напомним, что там легковушка протаранила бензовоз, в результате чего сильно пострадала девушка, которая сидела на переднем сидении.

Стаж водителя легковушки Mitsubishi – 13 лет, самому ему 36 лет.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

- Двигаясь на автомобиле по трассе Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов, со стороны Екатеринбурга в сторону Верхней Пышмы, мужчина допустил наезд на стоящую на обочине специализированную автоцистерну, - рассказали в отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Из-за сильного удара девушку зажало между железом, на место приезжали спасатели и реанимация, чтобы вытащить ее из искореженной машины. Ее срочно госпитализировали в горбольницу №23 с вывихом правого бедра.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Причины ДТП будут установлены в ходе дознания.

ИСТОЧНИК KP.RU