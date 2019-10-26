2019-10-26T16:30:20+03:00
Общество

За сутки на свердловских дорогах поймали 55 водителей, грубо нарушивших ПДД

На нескольких завели уголовные дела
Мария Трапезникова
Поделиться:
За сутки на уральских дорогах поймали 55 водителей, нарушивших ПДДЗа сутки на уральских дорогах поймали 55 водителей, нарушивших ПДДФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

За сутки госавтоинспекторы поймали на дорогах Свердловской области 55 водителей, которые нарушили правила дорожного движения. Напомним, что рейды проходят все выходные.Так, сотрудники ГИБДД задержали 19 водителей, которые управляли машиной в пьяном виде.

- Это было подтверждено проведенным освидетельствованием на состояние опьянения, - заметили у себя в Instagram инспекторы. – А еще четыре водителя отказались от этой процедуры. Всех их привлекли к административной ответственности. Теперь им грозят крупные штрафы, а также лишение прав.

На трех водителей завели уголовные дела – раньше они уже привлекались к административной ответственности, но урок для себя не извлекли.

Кроме этого, задержали трех человек, у которых уже раньше отбирали права за грубые нарушения ПДД. А еще 24 вообще никогда их не получали.

Еще двое использовали поддельные документы. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Магазин брендовой одежды в Екатеринбурге объявил охоту на воришек пуховиков
«Я не обращал внимания на боль»: нижегородец устроил фееричный бой с голландцем на турнире в Екатеринбурге
Тепло без огня: свердловские спасатели подарили многодетным семьям пожарные извещатели
В Первоуральске мужчина попал под колеса поезда
Уральские военные посоревнуются в знании географии
«Да будет свет!»: в селах под Нижним Тагилом установят 1,5 тысячи фонарей
Справились с огнем за полчаса: на Урале вспыхнул деревянный жилой дом
В Екатеринбурге на месте бывшей свалки высадили деревья
Стали известны подробности аварии на Серовском тракте, где легковушка протаранила бензовоз
Спасти не удалось: на ВИЗе из окна выпала женщина
В уральских школах поставят баки для раздельного сбора мусора
Орлы - на связи! МегаФон сделает роуминг без границ для птиц
Стащил продукты, одежду и алкоголь: уральцу, обокравшему дачные домики, грозит до шести лет тюрьмы