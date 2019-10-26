За сутки на свердловских дорогах поймали 55 водителей, грубо нарушивших ПДД
За сутки госавтоинспекторы поймали на дорогах Свердловской области 55 водителей, которые нарушили правила дорожного движения. Напомним, что рейды проходят все выходные.Так, сотрудники ГИБДД задержали 19 водителей, которые управляли машиной в пьяном виде.
- Это было подтверждено проведенным освидетельствованием на состояние опьянения, - заметили у себя в Instagram инспекторы. – А еще четыре водителя отказались от этой процедуры. Всех их привлекли к административной ответственности. Теперь им грозят крупные штрафы, а также лишение прав.
На трех водителей завели уголовные дела – раньше они уже привлекались к административной ответственности, но урок для себя не извлекли.
Кроме этого, задержали трех человек, у которых уже раньше отбирали права за грубые нарушения ПДД. А еще 24 вообще никогда их не получали.
Еще двое использовали поддельные документы. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовных дел.
ИСТОЧНИК KP.RU