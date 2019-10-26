За сутки на свердловских дорогах поймали 55 водителей, грубо нарушивших ПДД

26 Окт. 16:22 2019-10-26T16:30:20+03:00

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За сутки госавтоинспекторы поймали на дорогах Свердловской области 55 водителей, которые нарушили правила дорожного движения. Напомним, что рейды проходят все выходные.Так, сотрудники ГИБДД задержали 19 водителей, которые управляли машиной в пьяном виде.

- Это было подтверждено проведенным освидетельствованием на состояние опьянения, - заметили у себя в Instagram инспекторы. – А еще четыре водителя отказались от этой процедуры. Всех их привлекли к административной ответственности. Теперь им грозят крупные штрафы, а также лишение прав.

На трех водителей завели уголовные дела – раньше они уже привлекались к административной ответственности, но урок для себя не извлекли.

Кроме этого, задержали трех человек, у которых уже раньше отбирали права за грубые нарушения ПДД. А еще 24 вообще никогда их не получали.

Еще двое использовали поддельные документы. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

ИСТОЧНИК KP.RU