Стащил продукты, одежду и алкоголь: уральцу, обокравшему дачные домики, грозит до шести лет тюрьмы

26 Окт. 14:26 2019-10-26T14:26:54+03:00

Мужчину отправили под суд за серию краж в дачных домиках Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Полиция Краснотурьинска отправила под суд 45-летнего местного жителя, которого обвиняют в серии краж из дачных домиков. Его добычей стали продукты, бытовая техника, одежда и даже алкоголь.

- Полиция его поймала и направила к следователю, где он признался во всем содеянном, - рассказали в пресс-группе УМВД по Свердловской области. – Выяснилось, что он с 1992 года имеет целый «букет» различных судимостей за кражи разного рода.

В октябре 2014 года его отправили на пять лет в колонию строгого режима. На свободу он вышел в августе этого года и снова принялся за старое.

- Он злоупотребляет спиртным, не имеет постоянной работы – поэтому, украв все эти вещи, хотел так заработать денег, - добавили в полиции.

Сейчас его дело передали в суд. Максимальный срок, который ему грозит, - шесть лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU