«Девушку зажало между железом»: на Серовском тракте легковушка протаранила грузовик

СЕГОДНЯ 13:46 2019-10-26T14:29:57+03:00

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Сегодня днем на Серовском тракте, сразу после поворота на Верхнюю Пышму, произошло жесткое ДТП. Об этом рассказали очевидцы в сообществе «Инцидент Екатеринбург». По предварительной информации, столкнулись грузовик и легковушка.

- Водитель пьяный был, въехал в КАМАЗ, который на обочине стоял, на полном ходу, - рассказывает очевидец Стас. – Я ехал за ним, в средней полосе, едва успел увернуться.

Журналист "КП" рассказывает, что пробка на этом участке становится все большеФото: Евгений Стоянов

В отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу информацию об аварии подтвердили и добавили, что есть пострадавший. Девушку, которая сидела на переднем сидении легковушки, зажало между железом. Вытаскивать ее выезжала бригада спасателей. Сейчас ее с травмами госпитализировали в одну из больниц города.

Из-за аварии образовалась небольшая пробка. Фото: Яндекс.Карты

Из-за аварии, которая заняла правую полосу, образовалась пробка. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и выясняют все обстоятельства.

ИСТОЧНИК KP.RU