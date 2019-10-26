2019-10-26T13:04:31+03:00
Общество

В Екатеринбурге сносят школу, которая несколько раз горела

Сначала ее должны были реконструировать, но затем приняли решение сравнять с землей и отстроить заново
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба администрации ЕкатеринбургаФото: пресс-служба администрации Екатеринбурга
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В Верх-Исетском районе рабочие начали сносить школу №41 по улице Котельникова, которую закрыли на реконструкцию больше года назад. Об этом рассказали местные жители. Здание слишком долго пустовало, его облюбовали бездомные, а еще там несколько раз был пожар.

Сначала власти Екатеринбурга планировали школу отреставрировать, но в начале августа было решение снести ее и построить заново.

- Первая очередь появится уже в 2021 году и вместит 900 учащихся. Вторая очередь вместит 600 школьников, - отметил тогда во время обхода Александр Высокинский.

Школа, кстати, была построена еще в 1936 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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