2019-10-26T11:58:58+03:00
Происшествия

На Урале будут судить работника шиномонтажки, который обокрал станцию сотовой связи

Молодой человек стащил аккумуляторы и собирался их перепродать
Мария Трапезникова
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Под суд отправили работника шиномонтажки, который похитил сотовые аккумуляторы с вышки связиПод суд отправили работника шиномонтажки, который похитил сотовые аккумуляторы с вышки связиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Свердловская полиция отправила под суд 23-летнего жителя Горного Щита, которого обвиняют в краже. 23 сентября он проник на станцию сотовой связи и похитил сотовые аккумуляторы, из-за чего мог оставить сотни жителей без связи. Но, к счастью, все обошлось.

- Спустя неделю сотрудники ГИБДД остановили иномарку, за рулем которой находился молодой человек, очень похожий на разыскиваемого вора. После осмотра салона машины инспекторы обнаружили аккумуляторы, которые после проверки оказались теми самыми, - рассказали в пресс-группе УМВД по Свердловской области.

Молодой человек оказался работником одной из шиномонтажек, ранее его уже судили. Он сразу признал вину и написал явку с повинной. Он признался, что хотел перепродать аккумуляторы, а вырученные деньги оставить себе.

Сейчас на него завели уголовное дело и направили в Чкаловский районный суд. До вынесения приговора он находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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