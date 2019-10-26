«Настоящие четвероногие звездочки»: уральские киношники на берегу Невы сняли короткометражку про собак

СЕГОДНЯ 11:38 2019-10-26T11:40:32+03:00

Хвостато-ушастые до этого снялись в сотнях различных кинопроектов

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Команда уральских киношников Red Pepper Film сняла в Санкт-Петербурге новую короткеметражку, в которой приняли участие восемь дрессированных собак. Все эти четвероногие, на самом деле, настоящие звезды – они снялись в сотнях различных кинопроектов.

- Этот фильм станет частью следующего сезона киноальманаха «Иваны, помнящие родство», - рассказали киношники. – Домой вернулись уставшие и простывшие. Очень забавно, что это уже наш второй проект за месяц, в котором участвуют лучшие друзья человека.

Фото: Red Pepper Film

Фото: Red Pepper Film

Кадры получились действительно по-настоящему «питерскими». Кстати, эти же ребята не так давно сняли клип для музыканта Дельфина, в котором мир захватывают инопланетные кольца, заставляющие людей испытывать любовь. В этом клипе, кстати, очень много поцелуев.

Фото: Red Pepper Film

А вот так, кстати, картинка выглядит с обратной стороны камеры. Фото: Red Pepper Film

Фото: Red Pepper Film

ИСТОЧНИК KP.RU