2019-10-26T11:20:25+03:00
Общество

Свердловская полиция формирует новый Общественный совет

Рассказываем, кто точно не сможет в него войти
Мария Трапезникова
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Свердловская полиция формирует новый Общественный советСвердловская полиция формирует новый Общественный советФото: Алексей БУЛАТОВ
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Свердловская полиция приступила к формированию нового состава Общественного совета. Срок нынешнего истекает на днях, поэтому предложения от граждан, общественных объединений и организаций по кандидатурам будут приниматься до 29 октября.

Также в полиции рассказали, кто не сможет в него войти.

- По закону, членами Общественного совета не могут быть лица, не являющиеся гражданами РФ или имеющие гражданство иностранного государства, - рассказал пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых. – А также лица, не достигшие 18 лет.

Помимо этого, войти в совет не смогут первые лица государства, депутаты, члены Правительства РФ, судьи и все лица на госдолжностях. Путь туда закрыт и тем, кто судом признан недееспособными, тем, кто имеет судимость или тем, кто в течение года неоднократно подвергался административным наказаниям.

Войти в совет не смогут и те, чье членство ранее было прекращено из-за нарушения Кодекса этики членов общественного совета.

Отметим, что впервые Общественный совет при ГУ МВД России по региону был создан еще в 2007 году. И отныне он формируется на основе добровольного участия граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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