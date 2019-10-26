Свердловская полиция формирует новый Общественный совет
Свердловская полиция приступила к формированию нового состава Общественного совета. Срок нынешнего истекает на днях, поэтому предложения от граждан, общественных объединений и организаций по кандидатурам будут приниматься до 29 октября.
Также в полиции рассказали, кто не сможет в него войти.
- По закону, членами Общественного совета не могут быть лица, не являющиеся гражданами РФ или имеющие гражданство иностранного государства, - рассказал пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых. – А также лица, не достигшие 18 лет.
Помимо этого, войти в совет не смогут первые лица государства, депутаты, члены Правительства РФ, судьи и все лица на госдолжностях. Путь туда закрыт и тем, кто судом признан недееспособными, тем, кто имеет судимость или тем, кто в течение года неоднократно подвергался административным наказаниям.
Войти в совет не смогут и те, чье членство ранее было прекращено из-за нарушения Кодекса этики членов общественного совета.
Отметим, что впервые Общественный совет при ГУ МВД России по региону был создан еще в 2007 году. И отныне он формируется на основе добровольного участия граждан.
ИСТОЧНИК KP.RU