«Урал» и «Рубин» сыграли вничью
Накануне состоялся матч в 14 туре РПЛ. На Центральном стадионе в Казани встретились «Урал» и «Рубин». Шансы в этой игре были у обеих команд. Так, в первом тайме наши уральцы слегка уступали.
- После перерыва игра стала еще более открытой. «Урал» провел несколько опаснейших атак, - рассказали в пресс-службе ФК. - В одной из них Эрик Бикфалви бил головой с линии вратарской после навеса с правого фланга, однако голкипер «Рубина» Юрий Дюпин невероятным образом сумел потащить этот удар.
Фото: ФК "Урал"
У ворот «Урала» тоже было жарко – хозяева поля почти забили там гол, но Ярослав Годзюр сумел спасти екатеринбуржцев, достав мяч из дальнего угла. Итоговый счет составил 0:0.
Фото: ФК "Урал"
Следующий матч наши футболисты проведут уже в ближайшую среду, 30 октября, у себя дома. Наша команда в 1/8 финала ОЛИМП Кубка России сыграет на «Екатеринбург Арене» с «Арсеналом».
Фото: ФК "Урал"
Фото: ФК "Урал"
Фото: ФК "Урал"
ИСТОЧНИК KP.RU