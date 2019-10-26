«Урал» и «Рубин» сыграли вничью

СЕГОДНЯ 09:38 2019-10-26T09:39:46+03:00

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Накануне состоялся матч в 14 туре РПЛ. На Центральном стадионе в Казани встретились «Урал» и «Рубин». Шансы в этой игре были у обеих команд. Так, в первом тайме наши уральцы слегка уступали.

- После перерыва игра стала еще более открытой. «Урал» провел несколько опаснейших атак, - рассказали в пресс-службе ФК. - В одной из них Эрик Бикфалви бил головой с линии вратарской после навеса с правого фланга, однако голкипер «Рубина» Юрий Дюпин невероятным образом сумел потащить этот удар.

Фото: ФК "Урал"

У ворот «Урала» тоже было жарко – хозяева поля почти забили там гол, но Ярослав Годзюр сумел спасти екатеринбуржцев, достав мяч из дальнего угла. Итоговый счет составил 0:0.

Фото: ФК "Урал"

Следующий матч наши футболисты проведут уже в ближайшую среду, 30 октября, у себя дома. Наша команда в 1/8 финала ОЛИМП Кубка России сыграет на «Екатеринбург Арене» с «Арсеналом».

Фото: ФК "Урал"

Фото: ФК "Урал"

Фото: ФК "Урал"

ИСТОЧНИК KP.RU