Потушили за пару минут: на трассе под Нижним Тагилом вспыхнул грузовик
Этим утром под Нижним Тагилом, на Восточном шоссе, сгорел грузовик – у него загорелась кабина. Диспетчеры зафиксировали вызов в 7:01.
- Площадь пожара составила всего четыре «квадрата», тушить приехали 10 спасателей на трех спецмашинах, - добавили в пресс-службе МЧС по Свердловской области. – Пожар потушили в течение двух минут.
Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области
Кстати, вчера спасатели предупреждали о сильном ветре, который обрушится на Екатеринбург и ближайшие к нему города. А еще составили памятку о том, как следует вести себя с огнем. Почитайте, будет полезно.
ИСТОЧНИК KP.RU