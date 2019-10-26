Потушили за пару минут: на трассе под Нижним Тагилом вспыхнул грузовик

СЕГОДНЯ 09:15 2019-10-26T09:15:07+03:00

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Этим утром под Нижним Тагилом, на Восточном шоссе, сгорел грузовик – у него загорелась кабина. Диспетчеры зафиксировали вызов в 7:01.

- Площадь пожара составила всего четыре «квадрата», тушить приехали 10 спасателей на трех спецмашинах, - добавили в пресс-службе МЧС по Свердловской области. – Пожар потушили в течение двух минут.

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Кстати, вчера спасатели предупреждали о сильном ветре, который обрушится на Екатеринбург и ближайшие к нему города. А еще составили памятку о том, как следует вести себя с огнем. Почитайте, будет полезно.

ИСТОЧНИК KP.RU