В Екатеринбурге за 36 миллионов продают белоснежный пентхаус с видом на улицу Вайнера
В самом сердце Екатеринбурга жильцы продают белоснежный пентхаус с видом на главную пешеходную улицу города - Вайнера. Квартира находится на 16 этаже, ее площадь - 284,1 «квадрат». А заплатить за такую роскошь придется 36,1 миллион рублей.
- Высота потолков - четыре метра. Квартира строилась по индивидуальному дизайн-проекту. Выполнена в светлых мягких тонах, - рассказывают владельцы в объявлении на сайте N1.RU.
Фото: N1.RU
Бонусом к квартире прилагается вся мебель и техника, закрытый и охраняемый двор с детской площадкой, а также подземный паркинг. Рассматриваем фотографии оттуда.
Фото: N1.RU
Фото: N1.RU
Фото: N1.RU
ИСТОЧНИК KP.RU