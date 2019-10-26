В Екатеринбурге за 36 миллионов продают белоснежный пентхаус с видом на улицу Вайнера

СЕГОДНЯ 07:43 2019-10-26T07:43:04+03:00

Квартира находится на 16 этаже, из ее окон можно увидеть весь центр

Изменить размер текста: A A

В самом сердце Екатеринбурга жильцы продают белоснежный пентхаус с видом на главную пешеходную улицу города - Вайнера. Квартира находится на 16 этаже, ее площадь - 284,1 «квадрат». А заплатить за такую роскошь придется 36,1 миллион рублей.

- Высота потолков - четыре метра. Квартира строилась по индивидуальному дизайн-проекту. Выполнена в светлых мягких тонах, - рассказывают владельцы в объявлении на сайте N1.RU.

Фото: N1.RU

Бонусом к квартире прилагается вся мебель и техника, закрытый и охраняемый двор с детской площадкой, а также подземный паркинг. Рассматриваем фотографии оттуда.

Фото: N1.RU

Фото: N1.RU

Фото: N1.RU

ИСТОЧНИК KP.RU