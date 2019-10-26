2019-10-26T07:06:50+03:00
Общество

«Всем пострадавшим полагается компенсация»: абонентам уральского «Мотива» вернули связь

Многие жители вчера были недоступны для звонков и СМС
Мария Трапезникова
Поделиться:
Абонентам "Мотива" вернули связьАбонентам "Мотива" вернули связьФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Накануне вечером произошел жесткий сбой у всех пользователей свердловского оператора «Мотив» - до них было не дописаться и не дозвониться. Это произошло из-за обрыва магистрального волоконно-оптического кабеля связи.

- В настоящий момент все последствия аварии устранены, - сообщают в пресс-службе оператора. - Наблюдается полное восстановление всех сервисов на всей территории обслуживания. компания приносит глубочайшие извинения абонентам, которых затронула сегодняшняя проблема со связью.

Также в «Мотиве» решили, что всем пострадавшим необходима компенсация. Так что теперь на выбор каждому будет предоставлен: пакет интернет-трафика размером 10ГБ на срок до 7 дней или безлиминые звонки на все номера региона в течение 7 дней.

Более подробная информация будет размещена на официальном сайте в понедельник.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Урале будут судить работника шиномонтажки, который обокрал станцию сотовой связи
«Настоящие четвероногие звездочки»: уральские киношники на берегу Невы сняли короткометражку про собак
Свердловская полиция формирует новый Общественный совет
«Урал» и «Рубин» сыграли вничью
Потушили за пару минут: на трассе под Нижним Тагилом вспыхнул грузовик
В Екатеринбурге за 36 миллионов продают белоснежный пентхаус с видом на улицу Вайнера
В Роспотребнадзоре Свердловской области предупредили о телефонных мошенниках
Гости обыграли всухую: «Автомобилист» проиграл «Металлургу» и выпал из зоны плей-офф
Молодая мама, которую на Урале расстрелял родной дядя, скончалась в больнице
В Екатеринбурге ищут новых хозяев полицейским собакам-пенсионерам
В Екатеринбурге снесут больше 100 незаконных киосков
На Урале стартовал проект для родителей, который поддержала Тутта Ларсен и Сергей Карякин
ВТБ стал эксклюзивным партнером Honda в России
«Не думаю, что всё это было впустую»: Николай Коляда рассказал, что обсуждали на заседании Совета по культуре в Москве
«Никогда такого не было и вот опять»: в Екатеринбурге пропала связь у абонентов «Мотив»
На Урале из-за вырубки кедров возбудили уголовное дело