«Всем пострадавшим полагается компенсация»: абонентам уральского «Мотива» вернули связь

СЕГОДНЯ 07:06 2019-10-26T07:06:50+03:00

Многие жители вчера были недоступны для звонков и СМС

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Накануне вечером произошел жесткий сбой у всех пользователей свердловского оператора «Мотив» - до них было не дописаться и не дозвониться. Это произошло из-за обрыва магистрального волоконно-оптического кабеля связи.

- В настоящий момент все последствия аварии устранены, - сообщают в пресс-службе оператора. - Наблюдается полное восстановление всех сервисов на всей территории обслуживания. компания приносит глубочайшие извинения абонентам, которых затронула сегодняшняя проблема со связью.

Также в «Мотиве» решили, что всем пострадавшим необходима компенсация. Так что теперь на выбор каждому будет предоставлен: пакет интернет-трафика размером 10ГБ на срок до 7 дней или безлиминые звонки на все номера региона в течение 7 дней.

Более подробная информация будет размещена на официальном сайте в понедельник.

ИСТОЧНИК KP.RU