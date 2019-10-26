«Всем пострадавшим полагается компенсация»: абонентам уральского «Мотива» вернули связь
Накануне вечером произошел жесткий сбой у всех пользователей свердловского оператора «Мотив» - до них было не дописаться и не дозвониться. Это произошло из-за обрыва магистрального волоконно-оптического кабеля связи.
- В настоящий момент все последствия аварии устранены, - сообщают в пресс-службе оператора. - Наблюдается полное восстановление всех сервисов на всей территории обслуживания. компания приносит глубочайшие извинения абонентам, которых затронула сегодняшняя проблема со связью.
Также в «Мотиве» решили, что всем пострадавшим необходима компенсация. Так что теперь на выбор каждому будет предоставлен: пакет интернет-трафика размером 10ГБ на срок до 7 дней или безлиминые звонки на все номера региона в течение 7 дней.
Более подробная информация будет размещена на официальном сайте в понедельник.
ИСТОЧНИК KP.RU