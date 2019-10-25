25 Окт. 20:13 2019-10-25T20:13:30+03:00

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В Роспотребнадзоре Свердловской области предупредили о телефонных мошенниках. Специалистам приходят жалобы на лже-роспотребнадзор. Злоумышленники предлагают предпринимателям купить литературу, которая якобы поможет пройти проверку службой Роспотребнадзора и не получить никаких замечаний.

- Обращаем Ваше внимание, что Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области не распространяется литература, содержащая рекомендации по вопросам проведения проверок, - написал Роспотребнадзор на своем сайте.

Специалисты рекомендует предпринимателям сразу после таких звонков обращаться в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU