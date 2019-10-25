2019-10-25T20:13:30+03:00
Общество

В Роспотребнадзоре Свердловской области предупредили о телефонных мошенниках

Специалистам приходят жалобы на лже-роспотребнадзор
Алина СУРИНА
Поделиться:
Предпринимателей одолел лже-роспотребнадзорПредпринимателей одолел лже-роспотребнадзорФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Роспотребнадзоре Свердловской области предупредили о телефонных мошенниках. Специалистам приходят жалобы на лже-роспотребнадзор. Злоумышленники предлагают предпринимателям купить литературу, которая якобы поможет пройти проверку службой Роспотребнадзора и не получить никаких замечаний.

- Обращаем Ваше внимание, что Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области не распространяется литература, содержащая рекомендации по вопросам проведения проверок, - написал Роспотребнадзор на своем сайте.

Специалисты рекомендует предпринимателям сразу после таких звонков обращаться в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Урале будут судить работника шиномонтажки, который обокрал станцию сотовой связи
«Настоящие четвероногие звездочки»: уральские киношники на берегу Невы сняли короткометражку про собак
Свердловская полиция формирует новый Общественный совет
«Урал» и «Рубин» сыграли вничью
Потушили за пару минут: на трассе под Нижним Тагилом вспыхнул грузовик
В Екатеринбурге за 36 миллионов продают белоснежный пентхаус с видом на улицу Вайнера
«Всем пострадавшим полагается компенсация»: абонентам уральского «Мотива» вернули связь
Гости обыграли всухую: «Автомобилист» проиграл «Металлургу» и выпал из зоны плей-офф
Молодая мама, которую на Урале расстрелял родной дядя, скончалась в больнице
В Екатеринбурге ищут новых хозяев полицейским собакам-пенсионерам
В Екатеринбурге снесут больше 100 незаконных киосков
На Урале стартовал проект для родителей, который поддержала Тутта Ларсен и Сергей Карякин
ВТБ стал эксклюзивным партнером Honda в России
«Не думаю, что всё это было впустую»: Николай Коляда рассказал, что обсуждали на заседании Совета по культуре в Москве
«Никогда такого не было и вот опять»: в Екатеринбурге пропала связь у абонентов «Мотив»
На Урале из-за вырубки кедров возбудили уголовное дело