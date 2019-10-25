В Роспотребнадзоре Свердловской области предупредили о телефонных мошенниках
В Роспотребнадзоре Свердловской области предупредили о телефонных мошенниках. Специалистам приходят жалобы на лже-роспотребнадзор. Злоумышленники предлагают предпринимателям купить литературу, которая якобы поможет пройти проверку службой Роспотребнадзора и не получить никаких замечаний.
- Обращаем Ваше внимание, что Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области не распространяется литература, содержащая рекомендации по вопросам проведения проверок, - написал Роспотребнадзор на своем сайте.
Специалисты рекомендует предпринимателям сразу после таких звонков обращаться в полицию.
ИСТОЧНИК KP.RU