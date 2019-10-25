2019-10-25T19:41:08+03:00
Спорт

Гости обыграли всухую: «Автомобилист» проиграл «Металлургу» и выпал из зоны плей-офф

Для наших хоккеистов это было шестое поражение подряд
Алина СУРИНА
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Фото: ХК АвтомобилистФото: ХК Автомобилист
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«Автомобилист» сегодня на домашней арене проиграл «Металлургу» и выпал из зоны плей-офф. Для наших хоккеистов это было шестое поражение подряд. Из трех домашних матчей «шоферы» не выиграли ни одного.

Сегодня «Автомобилист» показали себя лучше, чем в прошлых матчах. В пером периоде наши хоккеисты нанесли 24 броска против 7 бросков у гостей. Но счет все же открыли магнитогорцы. Шайбу забросил Алексей Береглазов.

Во втором периоде «Автомобилист» атаковал «Металлург», но также безуспешно. Вторую шайбу в ворота «шоферов» отправил Брэндон Козун. И третий период прошел для екатеринбуржцев неудачно - третья шайба отлетела в ворота Коваржа рикошетом. Итоговый счёт встречи 0:3.

«Автомобилиста» уже встречался с «Металлургом» в этом сезоне. Хоккеисты встречались в столице Урала 9 сентября. Победу по буллитам одержал «Автомобилист». Впереди у екатеринбургского клуба выездная серия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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