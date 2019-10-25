2019-10-25T18:42:42+03:00
Общество

В Екатеринбурге снесут больше 100 незаконных киосков

Торговые точки будут убирать на Эльмаше и Уралмаше
Алина СУРИНА
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С начала года в Орджоникидзевском районе уже снесли восемь крупных объектов нелегальной торговлиС начала года в Орджоникидзевском районе уже снесли восемь крупных объектов нелегальной торговлиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге снесут больше 100 незаконных киосков. Торговые точки будут убирать на Эльмаше и Уралмаше. Об этом рассказали в администрации Орджоникидзевского района. Собственникам киосков высылали уведомления с просьбой снести торговые точки самостоятельно. Если они своевременно не делают этого, вопросом демонтажа незаконного помещения начинает заниматься администрация и приставы.

- Раньше было проще бороться с этим явлением. Достаточно было зафиксировать нарушение, составить документы и вынести его, а после обращаться в суд за возмещением издержек. Сейчас существенно изменился алгоритм работы: теперь любой снос производится только по решению суда. Разумеется, без поддержки судебных приставов эта работа невыполнима, - рассказал глава администрации района Роман Кравченко.

Добавим, с начала года в Орджоникидзевском районе уже снесли восемь крупных объектов нелегальной торговли. До конца года планируется демонтаж еще нескольких павильонов. Кроме того составлен график на 2020 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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