2019-10-25T18:08:50+03:00
Общество

На Урале стартовал проект для родителей, который поддержала Тутта Ларсен и Сергей Карякин

Проект станет площадкой для обсуждения воспитания и безопасности детей
Алина СУРИНА
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Фото: скриншот с Информационного портала свердловской областиФото: скриншот с Информационного портала свердловской области
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На Урале стартовал проект для родителей, который поддержала Тутта Ларсен и Сергей Карякин. Проект «У родителей нет каникул» станет площадкой для обсуждения воспитания и безопасности детей. На информационном портале Свердловской области, специально к началу каникул, начал работу специальный раздел посвященный проекту.

- Одна из основных задач проекта - привлечение внимания к вопросам безопасности детей, их взаимоотношениям с родителями и сверстниками. О том, какими должны быть родители, рассказывают сами дети, а также, например, известная телеведущая, многодетная мама Тутта Ларсен. Дмитрий Побединский - автор ютуб-канала о физике, у которого более 700 тысяч подписчиков, рассказывает, как сделать так, чтобы ребенок полюбил науку. Советами по безопасности делятся победитель ралли «Дакар-2017» Сергей Карякин и штурман его команды Антон Власюк, - рассказали в департаменте информационной политики.

На странице проекта специалисты опубликовали инструкции по совместным играм с детьми. После прочтения можно ответить на викторину, которая покажет, насколько полученные знания помогут вам в будущем.

Планируется, что проект «У родителей нет каникул» станет площадкой для обсуждения наиболее актуальных вопросов, связанных с воспитанием детей и организацией их свободного времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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