«Не думаю, что всё это было впустую»: Николай Коляда рассказал, что обсуждали на заседании Совета по культуре в Москве

СЕГОДНЯ 17:34 2019-10-25T17:34:09+03:00

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Николай Коляда рассказал, что обсуждали на заседании Совета по культуре в Москве. Шнуров, Коляда, Хотиненко и другие культурные деятели обсудили проблемы библиотек и издательств. Николай Коляда выступил на заседании с обсуждением тех проблем, о которых ему лично писали в социальных сетях. Это, например, необходимость финансовой поддержки государства на пополнение фондов библиотек хорошими книгами и на подписку на периодические издания, на издание толстых литературных журналов и книг молодых авторов; на выступления писателей в библиотеках и в учебных заведениях. Николай Коляда вынес на обсуждение только самые важные предложения. Остальные он обещал «собрать в кучку и прислать в Совет по культуре».

- Три часа шло заседание, а потом все говорили, что давно не было такого важного и нужного разговора. Мне было невероятно интересно на этом заседании. Я понимаю, что сейчас многие начнут проклинать и меня, и это заседание, говорить, что это всё «болтовня седовласых старцев». Не думаю, что всё это было впустую, - рассказал на своей странице в Facebook Николай Коляда.

Обсуждение проблем на совещании привело к решению составить Национальную программу «Книга России». В нее должны войти мероприятия, касающиеся проблем библиотек, книгоиздания и книготорговли.

ИСТОЧНИК KP.RU