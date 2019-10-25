«Никогда такого не было и вот опять»: в Екатеринбурге пропала связь у абонентов «Мотив»

25 Окт. 16:43 2019-10-25T17:18:53+03:00

Связи нет уже несколько часов Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Екатеринбурге пропала связь у абонентов «Мотив». На сбои в работе жалуются пользователи мобильного оператора. У некоторых абонентов не работает интернет, а у кого-то проблемы со звонками. Люди пишут, что проблемы со связью уже около трех недель. Екатеринбуржцы настолько отчаялись, что угрожают переходом к другому оператору.

- Последний гвоздь! Терпение кончилось. Скорость интернета никакая, ещё и связь пропадает стабильно... Пора прощаться!!!

- Екатеринбург без связи. А если бы я сейчас домой ехала и у меня машина посреди леса встала?!

В группе ВКонтакте «Мотив» под первым постом на стене больше 200 сообщений от пользователей сети.

- Сегодня на сети «Мотив» произошёл технический сбой. В результате абоненты остались без связи. В настоящий момент специалисты компании занимаются восстановлением сети и задействуют резервные каналы связи. Благодарим за понимание, - прокомментировали сбои в «Мотив».

ИСТОЧНИК KP.RU