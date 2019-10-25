2019-10-25T16:25:51+03:00
Общество

На Урале из-за вырубки кедров возбудили уголовное дело

В Таборинском лесничестве недосчитались восьми деревьев
Алина СУРИНА
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В Таборинском лесу вырубили восемь кедровВ Таборинском лесу вырубили восемь кедровФото: Алексей БУЛАТОВ
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На Урале из-за незаконной вырубки кедров возбудили уголовное дело. В Таборинском лесничестве недосчитались восьми деревьев. Прокуратура выяснила, что организации был причинен материальный ущерб свыше 105 тысяч рублей.

- Прокуратура Таборинского района совместно с сотрудниками отдела в Артемовском УФСБ провела проверку исполнения законодательства в сфере охраны окружающей среды и лесопользования. В ходе осмотра и оценки состояния лесосеки в Таборинском участковом лесничестве обнаружена незаконная рубка 8 сырорастущих кедров общим объеме не менее 11 кубическиих метров, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Уголовное дело по статье «незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в крупном размере» расследуется следственным комитетом и находится на контроле у прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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