Polaris выпустил эксклюзивную бытовую технику к Новому году
Специально к новогодним праздникам компания Polaris выпустила лимитированную коллекцию техники «Magic Time». Бытовая техника выполнена в эксклюзивном дизайне и объединена единым цветовым решением. В состав коллекции вошли девятнадцать идей для подарков, которые можно поделить на три категории.
Фото: Polaris
Подарки для кухни из серии «Magic Time» – это Кофеварка PCM 1540AE, Чайники PWK 1800CA и PWK 1700CG, Мультиварка PMC 0579AD, Миксер PHM 5023, Мясорубка PMG 1861, Тостер PET 0821A, Блендер PHB 1096.
Фото: Polaris
Бытовая техника для дома, уюта и комфорта: Утюги PIR 2432K, PIR 2675AK и PIR 2459K, Весы PWS 1881DG и PKS 0749DG, Пылесосы PVC 2008 и PVCS 0625, Увлажнитель PUH 8045
Подарки для красоты и здоровья: Стайлер PHS 2095K, Фен PHD 2097i, Машинка для стрижки PHC 0994
Фото: Polaris
Лимитированная серия «Magic Time» – это ожидание праздника и волшебства и повод задуматься о новогодних подарках чуть раньше, чем в прошлом году. Приятной новостью для покупателей станет скидка до 40%. Коллекция «Magic Time» представлена эксклюзивно в сети магазинов Ашан в России.