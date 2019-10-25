2019-10-25T15:42:22+03:00
Общество

Polaris выпустил эксклюзивную бытовую технику к Новому году

Серия «Magic Time» вдохновляет раньше задуматься подарках близким
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«Magic Time» – это ожидание праздника и волшебства. Фото: Polaris«Magic Time» – это ожидание праздника и волшебства. Фото: Polaris
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Специально к новогодним праздникам компания Polaris выпустила лимитированную коллекцию техники «Magic Time». Бытовая техника выполнена в эксклюзивном дизайне и объединена единым цветовым решением. В состав коллекции вошли девятнадцать идей для подарков, которые можно поделить на три категории.

Фото: Polaris

Фото: Polaris

Подарки для кухни из серии «Magic Time» – это Кофеварка PCM 1540AE, Чайники PWK 1800CA и PWK 1700CG, Мультиварка PMC 0579AD, Миксер PHM 5023, Мясорубка PMG 1861, Тостер PET 0821A, Блендер PHB 1096.

Фото: Polaris

Фото: Polaris

Бытовая техника для дома, уюта и комфорта: Утюги PIR 2432K, PIR 2675AK и PIR 2459K, Весы PWS 1881DG и PKS 0749DG, Пылесосы PVC 2008 и PVCS 0625, Увлажнитель PUH 8045

Подарки для красоты и здоровья: Стайлер PHS 2095K, Фен PHD 2097i, Машинка для стрижки PHC 0994

Фото: Polaris

Фото: Polaris

Лимитированная серия «Magic Time» – это ожидание праздника и волшебства и повод задуматься о новогодних подарках чуть раньше, чем в прошлом году. Приятной новостью для покупателей станет скидка до 40%. Коллекция «Magic Time» представлена эксклюзивно в сети магазинов Ашан в России.

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