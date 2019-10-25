Страховая компания оплатит все расходы семье свердловчанки, которая умерла в Турции

25 Окт. 15:09 2019-10-25T15:09:31+03:00

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Тело жительницы Дегтярска, которая умерла после комы в Турции, привезут в Екатеринбург 26 октября. Компания, у которой Нелли Лаптева приобретала страховку во время тура, пообещала оплатить все расходы семьи по транспортировки. Сейчас тело женщины находится в Анталье.

- Расходы на госпитализацию (16 000 $) и перевозку «груза-200» из Антальи в Екатеринбург (2 900 $) будут покрыты РЕСО-Гарантия, - об этом сообщили в страховой.

Напомним, российской туристке стало плохо во время занятий акваэробикой на территории бассейна. Нелли Лаптеву доставили в больницу, сделали операцию на мозг, после чего женщина впала в кому. Свердловчанка провела несколько дней под аппаратами искусственной вентиляции легких, но в итоге умерла. Страховая компания отказалась оплачивать расходы на лечение, так как у Нелли обнаружили хроническое заболевание. Родственники были вынуждены собирать деньги, чтобы покрыть долги перед турецкой клиникой.

ИСТОЧНИК KP.RU