Екатеринбургский художник «поселил» на окнах заброшенного дома самураев

СЕГОДНЯ 15:07 2019-10-25T15:08:03+03:00

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Екатеринбургский уличный художник OVS9N «поселил» на окна одного из заброшенных зданий города самураев. Вот только где конкретно они находятся – неизвестно. Фотографиями он поделился на своей странице в Instagram.

- В каждом из нас до поры дремлет скрытый… - подписал художник свою работу.

Фото: Ovs9n в Instagram

Работа, кстати, создана в традиционном японском стиле, на картонных вставках в окнах. Не так давно, кстати, Овсян создал еще одну концептуальную работу, рядом с ТРЦ «Радуга-Парк». Между двумя электрическими щитками был «натянут» провод, а по нему шел канатоходец. А внизу, под ним, сотрудники полиции на «бобике».

Фото: Ovs9n в Instagram

Фото: Ovs9n в Instagram

Фото: Ovs9n в Instagram

ИСТОЧНИК KP.RU