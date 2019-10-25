2019-10-25T14:19:37+03:00
Общество

Тихий чайник Polaris PWK 1702CGL с технологией верхнего залива воды WaterWayPro

Разработанный совместно с европейскими инженерами чайник Polaris PWK 1702CGL кипятит воду тише на 1-7 дБ по сравнению с другими чайниками
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Фото: предоставлено компанией PolarisФото: предоставлено компанией Polaris
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Разработанный совместно с европейскими инженерами чайник Polaris PWK 1702CGL кипятит воду тише на 1-7 дБ по сравнению с другими чайниками*.

Наслаждайтесь любимыми горячими напитками в любое время суток, не боясь потревожить близких.

Безупречно спроектированная съемная крышка чайника с технологией WaterWayPro позволяет:

-наливать воду, не открывая крышку. Это возможно за счет клапана верхнего залива воды в центре крышки чайника, который открывается под давлением жидкости. Просто подставьте прибор под кран с водой, не совершая лишних движений.

-забыть о риске обжечься паром. С технологией WaterWayPro наливать воду в чайник можно сразу же после закипания, не открывая крышку рукой.

-максимально удобно мыть чайник. Крышка полностью съемная, поэтому у вас есть доступ ко всей внутренней поверхности корпуса, чтобы можно было без усилий помыть его.

Фото: предоставлено компанией Polaris

Фото: предоставлено компанией Polaris

Кроме того, в модель встроен фильтр для очистки, который защищает напиток от накипи. При необходимости его можно с легкостью снять и помыть.

Прибор прослужит долго благодаря английскому контроллеру компании STRIX. Одна биметаллическая пластина, которая встроена в механизм, рассчитана на 15 тысяч циклов закипания (около 10 лет интенсивной эксплуатации), а в чайнике предусмотрено три таких пластины. Чайник не сгорит, даже если случайно включить его без воды: система защиты от перегрева обязательно сработает и отключит его.

Дизайн технологичной новинки соответствует последним трендам рынка бытовой техники, поэтому легко впишется в интерьер любой кухни и украсит ее. Особенно эффектно прибор выглядит во время работы, когда стеклянный корпус чайника подсвечивается ярко-синей подсветкой.

Когда вода закипит, чайник выключится автоматически, а внутренняя подсветка погаснет. При необходимости отключайте чайник вручную, переведя клавишу переключателя в верхнее положение.

Корпус чайника выполнен из высокопрочного стекла, которое проходит обязательный тест на однородность и стойкость к резким перепадам температур.

Инженеры Polaris предусмотрели двустороннюю шкалу уровня воды, так чайник Polaris PWK 1702CGL удобен в использовании и правшам и левшам. Шкала нанесена с внешней стороны стекла, чтобы краска никак не взаимодействовала с водой и не стерлась со временем.

В подставке, которая вращается на 360 градусов, используется только высококачественный электротехнический материал из полноценной латуни, а не алюминия с медным покрытием, что также гарантирует долговечность чайника. Подставка снабжена отсеком для хранения шнура - для удобной транспортировки или хранения.

Объем чайник Polaris PWK 1702CGL – 1 ,7 литров, что идеально для большой семьи.

Благодаря тому, что швейцарский бренд Polaris тщательно тестирует все модели в специальной лаборатории, прибор соответствует высоким стандартам швейцарского качества, известного во всем мире.

Гарантия – 3 года

* среди других моделей чайников Polaris

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