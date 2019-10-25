В выходные на дорогах Урала устроят облаву на пьяных водителей

25 Окт. 14:13 2019-10-25T18:16:50+03:00

В эти выходные ГИБДД снова будет ловить на дорогах пьяных водителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В эти выходные на Урале пройдет уже традиционный рейд ГИБДД, в рамках которого инспекторы будут вылавливать самых злостных нарушителей ПДД. Сотрудники автоинспекции выйдут на дороги области уже сегодня.

- За прошлые выходные были задержаны 24 пьяных водителя, 13 человек отказались от прохождения медосвидетельствования, еще 7 человек поймали за повторным вождением в пьяном виде, а 36 человек вообще не имели прав, - рассказали в отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

В Госавтоинспекции напоминают, что пьяное вождение – одно из самых серьезных нарушений ПДД, которое может привести к трагическим последствиям. По вине нетрезвых водителей в Свердловской области зарегистрировано 191 ДТП, в которых погибли 74 человека и еще 242 получили травмы различной степени тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU