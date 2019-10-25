2019-10-25T14:10:56+03:00
Общество

На ВИЗ-Стали и ВИЗе участников конкурса «Мастер года» испытали в деловой игре

На ВИЗ-Стали и ВИЗе (компании Группы НЛМК) прошел деловой этап корпоративного конкурса
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Деловая играДеловая игра
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На ВИЗ-Стали и ВИЗе (компании Группы НЛМК) прошел деловой этап корпоративного конкурса «Мастер года», который направлен на развитие профессионального и творческого потенциала руководителей среднего звена.

В испытаниях приняли участие 30 металлургов, успешно преодолевших отборочное тестирование и спортивный этап соревнований. Поделившись на пять команд, они решали логические и ситуационные задачи, разрабатывали и защищали тематические мини-проекты. Все задания деловой игры предусматривали отработку навыков эффективной командной работы. За участниками наблюдали эксперты из структурных подразделений завода, которые оценивали их умение работать в группе, нестандартно мыслить, вести конструктивные переговоры и отстаивать предлагаемые решения.

Деловая игра

Деловая игра

По итогам деловой игры экспертная комиссия отберет 10 претендентов на звание «Мастер года». В финале им предстоит выступить с презентацией структурного подразделения, сформулировать предложения по совершенствованию трудового процесса, технологий и оборудования, развитию инструментов производственной системы, повышению качества продукции, снижению затрат.

Заключительный этап конкурса «Мастер года» пройдет в ноябре. Победители получат денежные премии и войдут в базу перспективных сотрудников.

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