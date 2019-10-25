В воскресенье от мэрии Екатеринбурга запустят бесплатные автобусы до Маски скорби

25 Окт. 14:02 2019-10-25T14:11:42+03:00

В воскресенье до Маски скорби от мэрии Екатеринбурга пустят бесплатные автобусы для родственников жертв политических репрессий Фото: Алексей БУЛАТОВ

У мемориала жертв политических репрессий пройдет реквием по погибшим в 1903-1950-х годах

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В это воскресенье от администрации Екатеринбурга будут ходить бесплатные автобусы до Маски скорби – мемориала жертв политических репрессий, который находится на 12-ом километре Московского тракта.

Там пройдет митинг-реквием и гражданская панихида по погибшим в 1930-1950-х годах. Такое мероприятия проходит два раза в год – для родственников всех погибших в годы репрессий.

- Все расходы оплачиваются городским бюджетом, - отметили в пресс-службе мэрии города. – Для многих это единственная возможность посетить могилы близких людей в скорбный день.

Автобусы отправятся от здания администрации (Ленина, 24а) 27 октября в 12:00. Начало реквиема – в 13:00.

Напомним, что Маска скорби была установлена неподалеку от одного из самых массовых захоронений репрессированных. На его плитах размещены фамилии, даты рождения и смерти больше 18,5 тысяч человек – жителей Свердловской и Пермской областей.

ИСТОЧНИК KP.RU