Открытие перекрестка Фрезеровщиков – Старых Большевиков снова отложили

25 Окт. 12:59 2019-10-25T13:00:40+03:00

Теперь движение по нему должны только с 1 ноября

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Еще один проблемный перекресток Эльмаша – Фрезеровщиков – Старых Большевиков – не успевают открыть в срок. Теперь дату сдвинули до 1 ноября. Заминка связана с тем, что канализация под участком оказалась в аварийном состоянии, и ее надо срочно менять.

- Это – дополнительные работы, которые нередко сопровождают такие проекты. Сейчас готовятся класть пластиковые трубы, которые должны служить очень долго. Асфальт должен быть уложен до наступления холодов, - рассказал на своей странице в Facebook глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко.

Кстати, если с этим перекрестком до сих пор проблемы, то второй важный перекресток района – Фронтовых Бригад – Старых Большевиков – наконец, открыли. Сегодня по нему смогли свободно поехать автомобили и общественный транспорт.

ИСТОЧНИК KP.RU