«Есть свет в конце тоннеля»: ДК «Химмаш» передадут Екатеринбургу через год

СЕГОДНЯ 12:54 2019-10-25T12:54:55+03:00

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Скандальное здание ДК «Химмаш» передадут в собственность осенью 2020 года. Об этом «Комсомольской правде» рассказали местные жители, которые выступали против снова учреждения. По их словам, накануне они встретились с новым начальником управления культуры администрации города Ильей Марковым и представителем собственника AVS Group Андреем Станкевичем.

- Станкевич нам сказал, что официальный документ «Дорожная карта» уже подписан и передача объекта заложена на осень 2020. А Илья Марков заявил, что есть свет в конце тоннеля, - рассказала нам Оксана Захватошина. – Сейчас в ДК нет директора, только охранник, который собирает деньги за аренду. Все коллективы, которые раньше занимались, до сих пор там, даже новые пришли.

Фото: Оксана Захватошина

Напомним, новость о сносе здания ДК «Химмаш» потрясла местных жителей. Это чуть ли не единственное место в микрорайоне, где дети могли заниматься на различных секциях, к тому же оно несете культурное наследие Химмаша. Но полтора года назад собственник здания корпорация AVS Group решили построить на этом месте жилой комплекс. Екатеринбуржцы выходили на митинги и пикеты, чтобы привлечь внимание администрации и отстоять ДК. В начале сентября 2019 года мэрия объявила, что учреждение передадут на баланс города.

ИСТОЧНИК KP.RU