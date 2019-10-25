2019-10-25T12:46:47+03:00
Общество

В Новоуральске из-за вспышки пневмонии сразу несколько школ и кружков отправили на карантин

Временные ограничения на массовые занятия продлятся до 4 ноября
Мария Трапезникова
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В Новоуральске сразу несколько школ и кружков закрывают на карантин из-за вспышки пневмонииВ Новоуральске сразу несколько школ и кружков закрывают на карантин из-за вспышки пневмонииФото: Алексей БУЛАТОВ
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Жителей Новоуральска подкосила пневмония. Из-за этого многие школы и дополнительные кружки временно перестают работать – приостановить уроки и спектакли планируется до 4 ноября.

В сообществе «Отдела культуры Новоуральска» в соцсети «ВКонтакте» уточняется, что на этот период не будет работать и детская художественная школа.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

- В связи с проведением противоэпидемиологических мероприятий в соответствии с масштабами очагов внебольничных пневмоний на территории Новоуральского ГО групповые занятия отменяются, - сообщается на сайте Муниципальной детской школы искусств. – Индивидуальные занятия проводятся по расписанию.

Фото: скриншот с сайта Муниципальной детской школы искусств в Новоуральске

Фото: скриншот с сайта Муниципальной детской школы искусств в Новоуральске

В Новоуральском театре кукол отменили сразу три мероприятия.

- 27 октября – спектакль «Гуси-лебеди», 3 ноября – «Гусенок», а также экскурсия по театру в рамках акции «Ночь искусств 2019», - сообщается на их официальном портале.

Фото: скриншот с Новоуральского театра кукол

Фото: скриншот с Новоуральского театра кукол

В пресс-службе администрации Новоуральского ГО ничего подтвердить не смогли – там отметили, что пока никакой информации об этом не получали и будут ее проверять, но ответ можно будет получить не раньше завтрашнего дня или понедельника. На официальном сайте администрации тоже никакой информации о вспышке пневмонии в городе нет – соответствующих документов, которые бы устанавливали дату временных ограничений занятий, нет.

Кстати, это уже не первый город, в котором люди массово начинают болеть пневмонией. Подобный случай произошел пару дней назад в Ревде – там на карантин посадили школу №2. Дети не будут посещать занятия до 2 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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