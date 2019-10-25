2019-10-25T11:48:42+03:00
Общество

Куйвашев собрал оргкомитет Универсиады-2023

Сейчас его члены должны будут разработать план всех основных мероприятий
Мария Трапезникова
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Губернатор Свердловской области создал оргкомитет Универсиады-2023Губернатор Свердловской области создал оргкомитет Универсиады-2023Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев создал оргкомитет Универсиады, которая пройдет в Екатеринбурге в 2023 году. Возглавлять его будет он сам, а замещать себя поставил первого зама Алексея Орлова, главу города Александра Высокинского и ректора УрФУ Виктора Кокшарова.

- В составе оргкомитета — руководители органов исполнительной власти Свердловской области, главы Верхней Пышмы и Сысерти — городов, задействованных в проведении Универсиады, представители силовых ведомств, застройщики, - добавили в департаменте информполитики.

Куйвашев поручил оргкомитету разработать план основных мероприятий Универсиады, а также обеспечить правовые, организационные, экономические и социальные моменты для ее проведения.

Напомним, что соревнования пройдут в столице Урала с 8 по 19 августа 2023 года. Спортсмены 18 направлений будут бороться за звание лучшего, за эти дни будет разыграно 246 комплектов медалей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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