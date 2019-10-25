2019-10-25T11:21:06+03:00
Происшествия

Эвакуировали 15 человек: на Эльмаше в пожаре погибла бабушка

Сейчас пожарные дознаватели устанавливают причину возгорания
Мария Трапезникова
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Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"
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Сегодня утром на Эльмаше произошел крупный пожар – в девятиэтажном жилом доме на улице Красных Командиров вспыхнула квартира. Диспетчеры зафиксировали вызов в 10:36.

- По лестничным пролетам было эвакуировано 15 человек, включая пять детей, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области. – Пятерым взрослым надели специальные маски.

Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

Площадь пожара составила 20 квадратных метров. 12 спасателей на двух спецмашинах потушили огонь в течение 15 минут. К сожалению, в огне погибла пенсионерка, хозяйка загоревшейся квартиры. Ее спасти не удалось. Причины возгорания сейчас устанавливают пожарные дознаватели.

Вчера мы давали несколько советов от спасателей МЧС о том, как обогреть свой дом и не сгореть самим. Почитайте, там всего пять пунктов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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