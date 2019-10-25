Из Екатеринбурга вылетел первый рейс в Доминикану

СЕГОДНЯ 10:51 2019-10-25T10:52:57+03:00

Из Кольцово этим утром вылетел первый рейс в Доминикану Фото: Алексей БУЛАТОВ

К пальмам и солнышку улетели больше 500 пассажиров

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Этим утром, в 9:10, из Екатеринбурга вылетел первый рейс в Доминиканскую Республику. Больше 500 пассажиров улетели к солнцу и пальмам на новом боинге авиакомпании Azur Air.

- Полеты в Доминикану будут выполняться раз в две недели. Вылет из столицы Урала запланирован по пятницам, в 9:10, а из Доминиканы – по четвергам, в 9:45, - добавили в пресс-службе аэропорта Кольцово. – Время в пути составит 14 часов.

Вместимость самолета - больше 530 человекФото: Алексей БУЛАТОВ

Прямо перед вылетом в Кольцово состоялся споттинг нового лайнера. Фотограф «КП» там побывал и сделал много красивых фотографий. Посмотрите, как его встречали.

Этим утром прошел споттингФото: Алексей БУЛАТОВ

Время в пути составляет 14 часовФото: Алексей БУЛАТОВ

Самолеты будут летать раз в две неделиФото: Алексей БУЛАТОВ

Новый боинг очень красивыйФото: Алексей БУЛАТОВ

ИСТОЧНИК KP.RU