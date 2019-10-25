2019-10-25T10:36:21+03:00
Общество

Больше всего екатеринбуржцы тратят на такси по субботам

Столица Урала вошла в топ-10 самых «щедрых» на выбор тарифов городов
Мария Трапезникова
Поделиться:
Больше всего екатеринбуржцы тратят на такси по субботамБольше всего екатеринбуржцы тратят на такси по субботамФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Аналитики из Uber Russia сравнили данные за год и выяснили, жители каких городов России чаще остальных выбирают повышенный уровень комфортности при заказе автомобиля. Всего в рейтинг вошли 10 городов, Екатеринбург замкнул тройку лидеров.

- Примечательно, что наиболее популярным днем для поездок по тарифам повышенных классов стала суббота, а реже всего екатернбуржцы выбирали их по воскресеньям, - рассказали в пресс-службе сервиса такси. – А средняя продолжительность поездки составила 7,52 километра.

Фото: пресс-служба Uber

Фото: пресс-служба Uber

На первом месте в рейтинге оказалась Москва, на втором месте – Санкт-Петербург.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Эвакуировали 15 человек: на Эльмаше в пожаре погибла бабушка
Из Екатеринбурга вылетел первый рейс в Доминикану
Эксперты определили главную проблему в здравоохранении на Урале
У уральских врачей появился новый ультразвуковой скальпель
ВИЗ-Сталь провела праздничные мероприятия для ветеранов
«Не надо создавать «генплан запретов»: глава Екатеринбурга обсудил новый генплан с застройщиками
Tele2 позаботилась о здоровье
На Эльмаше снова ходит троллейбус №16
«Спас только ремень безопасности»: под Екатеринбургом в ДТП с двумя иномарками пострадали два ребенка
На Урале мигранта, который пытался подкупить полицейского, на год отправили в тюрьму
«Десять лет считали умершей»: в Екатеринбурге прокуратура «воскресила» местную жительницу
«Теперь не страшно»: в Екатеринбурге на аллее у УрГПУ установили фонари
«Им намного сложнее, чем нам»: уральские «лисички» прогулялись с бездомными собаками
«Выносили на носилках и в масках»: на Урале из огня спасли 52 человека, включая 11 детей
В Екатеринбурге автомобиль реанимации угодил в аварию
На Эльмаше откроют улицу Фронтовых бригад, ремонт которой длился полтора месяца
На Урале завершили поиски пропавшего 14-летнего Дмитрия Трегуба
В Екатеринбурге завели уголовное дело на тяжелоатлета, ввозившего контрабанду из Белоруссии
Ледовый городок в Нижнем Тагиле посвятят книге Носова
ХК «Автомобилист» уволил помощника главного тренера
Зеленую Рощу в Екатеринбурге засадят новыми деревьями
Жителей Екатеринбурга зовут на онкосубботник
Покупал оружие и обмундирование: свердловчанин получил срок за то, что переводил деньги террористам
В Екатеринбурге прошло окружное совещание по реализации ФП «Старшее поколение»