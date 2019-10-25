Больше всего екатеринбуржцы тратят на такси по субботам
Аналитики из Uber Russia сравнили данные за год и выяснили, жители каких городов России чаще остальных выбирают повышенный уровень комфортности при заказе автомобиля. Всего в рейтинг вошли 10 городов, Екатеринбург замкнул тройку лидеров.
- Примечательно, что наиболее популярным днем для поездок по тарифам повышенных классов стала суббота, а реже всего екатернбуржцы выбирали их по воскресеньям, - рассказали в пресс-службе сервиса такси. – А средняя продолжительность поездки составила 7,52 километра.
Фото: пресс-служба Uber
На первом месте в рейтинге оказалась Москва, на втором месте – Санкт-Петербург.
ИСТОЧНИК KP.RU