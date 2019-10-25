СЕГОДНЯ 10:35 2019-10-25T10:36:21+03:00

Больше всего екатеринбуржцы тратят на такси по субботам Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Аналитики из Uber Russia сравнили данные за год и выяснили, жители каких городов России чаще остальных выбирают повышенный уровень комфортности при заказе автомобиля. Всего в рейтинг вошли 10 городов, Екатеринбург замкнул тройку лидеров.

- Примечательно, что наиболее популярным днем для поездок по тарифам повышенных классов стала суббота, а реже всего екатернбуржцы выбирали их по воскресеньям, - рассказали в пресс-службе сервиса такси. – А средняя продолжительность поездки составила 7,52 километра.

Фото: пресс-служба Uber

На первом месте в рейтинге оказалась Москва, на втором месте – Санкт-Петербург.

ИСТОЧНИК KP.RU