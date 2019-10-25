У уральских врачей появился новый ультразвуковой скальпель
В Свердловском онкодиспансере появился ультразвуковой гармонический скальпель. Его используют при лобэктомии – когда для лечения онкопатологии легкого требуется хирургическое вмешательство.
- Это обширная операция, которая во многих случаях является необходимой для лечения онкопатологий грудной клетки. Однако проводим мы ее щадящим способом: если раньше послеоперационные швы могли быть 15-20 см, то сейчас, с применением ультразвукового скальпеля косметический шов будет всего 4-5 см, - объясняет заведующий торакальным отделением областного онкодиспансера Максим Руденко.
Инструмент используется в комплексе с видеотораскопическим комплексом 3D-визуализации – он обеспечивает четкость и стабильной картинки на протяжении всей операции.
Кстати, не так давно врачам скорой помощи выдали планшеты, по которым они смогут консультировать пациентов и спасать им жизни.
ИСТОЧНИК KP.RU