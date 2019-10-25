2019-10-25T09:42:24+03:00
Общество

ВИЗ-Сталь провела праздничные мероприятия для ветеранов

В рамках месячника пожилого человека ВИЗ-Сталь и ВИЗ (предприятия Группы НЛМК) организовали для ветеранов праздничную культурно-спортивную программу.
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Спартакиада ветерановСпартакиада ветеранов
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В рамках месячника пожилого человека ВИЗ-Сталь и ВИЗ (предприятия Группы НЛМК) организовали для ветеранов праздничную культурно-спортивную программу.

В честь 90-летия начала освоения российской трансформаторной стали для заслуженных металлургов провели вечер трудовой славы. Бывшим заводчанам показали концерт и фильм об истории Верх-Исетского завода, который в 1929 году первым в стране приступил к выпуску горячекатаной трансформаторной стали. Представителям трудовых династий и ветеранам, удостоенным государственных наград, вручили корпоративные подарки.

Заводские пенсионеры приняли участие в областном творческом конкурсе дефиле костюмов «Осенние кружева», посвященном творчеству Павла Бажова. Диплом победителей получили Светлана Качмашева, которая сшила наряд Огневушки-поскакушки, и Надежда Фильчикова, которая продемонстрировала костюм в танце.

Конкурс Осенние кружева

Конкурс Осенние кружева

Визовские ветераны заняли первое место в городском конкурсе декоративно-прикладного искусства «Осеннее очарование». Лучшей работой признана ваза «Амфора» Веры Курочкиной, выполненная в технике плетения из газетной бумаги.

Бывшие металлурги приняли участие в отраслевой спартакиаде для ветеранов предприятий металлургического комплекса, где одержали победу в шахматах и дартсе.

Весь месяц ветераны завода посещали спектакли в Театре драмы, экскурсии в городских музеях. В ноябре их ждут концерты и шоу-программы в Театре эстрады.

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