На Эльмаше снова ходит троллейбус №16
Ранее его приостанавливали из-за перекрытого перекрестка на Фронтовых Бригад – Старых Большевиков
На Эльмаше снова пустили троллейбус №16Фото: Алексей БУЛАТОВ
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На Эльмаше снова запустили троллейбус №16, который проходит через перекресток Фронтовых Бригад – Старых Большевиков. Напомним, что ранее его закрывали на ремонт, но с сегодняшнего дня движение по нему, наконец, пустили.
О возобновлении маршрута рассказали в пресс-службе ЕМУП «Гортранс». На время закрытия перекрестка вместо троллейбуса был введен автобус №16.
Трамваи, кстати, по перекрестку пустили еще 21 октября.
ИСТОЧНИК KP.RU