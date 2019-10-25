На Эльмаше снова ходит троллейбус №16

25 Окт. 08:47 2019-10-25T08:47:43+03:00

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На Эльмаше снова запустили троллейбус №16, который проходит через перекресток Фронтовых Бригад – Старых Большевиков. Напомним, что ранее его закрывали на ремонт, но с сегодняшнего дня движение по нему, наконец, пустили.

О возобновлении маршрута рассказали в пресс-службе ЕМУП «Гортранс». На время закрытия перекрестка вместо троллейбуса был введен автобус №16.

Трамваи, кстати, по перекрестку пустили еще 21 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU