«Спас только ремень безопасности»: под Екатеринбургом в ДТП с двумя иномарками пострадали два ребенка

СЕГОДНЯ 08:02 2019-10-25T08:49:22+03:00

В аварии в Арамиле пострадали два ребенка. Фото: ГИБДД по Свердловской области

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Накануне вечером, 24 октября, в Арамиле произошло еще одно ДТП, в котором травмы получили маленькие дети. Около 17:30 женщина-водитель иномарки Hyundai во время разворота с обочины не заметила проезжающую рядом машину и врезалась в нее. За рулем второго автомобиля тоже сидела женщина.

- В момент ДТП на заднем сидении ее автомобиля находились дети 9 и 11 лет. Их спасло только то, что они были пристегнуты ремнями, - рассказали в ГИБДД по Свердловской области. – Серьезных травм они не получили.

Виновница аварии объяснила, что слишком поздно включила «поворотник», поэтому ее не успели пропустить. Сейчас сотрудники ГИБДД проводят проверку и выясняют все обстоятельства.

Дети были пристегнуты и сидели в автокреслах, поэтому отделались синяками. Фото: ГИБДД по Свердловской области

Вместе с тем, с начала года на дорогах Свердловской области разбились больше 270 машин, в которых находились маленькие дети. Согласно статистике, 8 детей погибли, еще 291 ребенок получил травмы различной степени тяжести.

- В сравнении с прошлым годом, по количеству ДТП и количеству пострадавших наблюдается рост на 10% и 12%, - подытожили в ГИБДД.

Поэтому водителей просят быть очень внимательными и, при перевозке детей, использовать автокресла и бустеры.

Кстати, мы вчера рассказывали историю малыша Паши, который после аварии на Вторчермете впал в кому. Сейчас он находится в тяжелом состоянии, его оперировали больше четырех часов. Папа Паши ищет свидетелей этого ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU