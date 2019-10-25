На Урале мигранта, который пытался подкупить полицейского, на год отправили в тюрьму
Мужчину привели в участок за просроченную визу, и он так решил избежать наказания
Гражданина Таджикистана отправили в тюрьму за то, что он пытался подкупить сотрудника полицииФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Верхней Пышме под суд отправили гражданина Таджикистана, которого обвиняют в покушении на дачу взятки сотруднику полиции. Случай произошел в августе, когда мужчину задержали за просроченную визу.
- Чтобы избежать наказания, он предложил начальнику отдела по вопросам миграции взятку в размере 11 тысяч рублей, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.
Сотрудник полиции от взятки отказался, а на мужчину завели уголовное дело. Суд после рассмотрения назначил ему год колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU