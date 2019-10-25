2019-10-25T07:18:24+03:00
Общество

«Десять лет считали умершей»: в Екатеринбурге прокуратура «воскресила» местную жительницу

О своем новом статусе женщина узнала, когда пришла восстанавливать потерянный паспорт
Мария Трапезникова
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В Екатеринбурге местную жительницу 10 лет считали умершейВ Екатеринбурге местную жительницу 10 лет считали умершейФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге произошел удивительный случай – местную жительницу 10 лет считали погибшей, потому что об этом еще в 2009 году заявила ее мать. Сама женщина рассказала, что примерно в 2004 году ушла из дома, оставив своего маленького сына с бабушкой, и домой так и не вернулась. А с 2018 года она живет в Талице.

- О том, что признана умершей, она узнала после обращения в Управление соцполитики Талицкого района, куда пришла за помощью в восстановлении утерянного паспорта, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Чтобы решить проблему, прокуратура обратилась за помощью в Железнодорожный суд Екатеринбурга. И даже не смотря на то, что с момента вынесения решения прошло уже 10 лет, ей все же вернули статус «живой».

- Заседание проходило по видеоконференции, - добавили в прокуратуре. – Суд требования прокуратуры удовлетворил и аннулировал запись о ее смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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