2019-10-25T06:53:41+03:00
Общество

«Теперь не страшно»: в Екатеринбурге на аллее у УрГПУ установили фонари

Студенты добивались этого много лет
Мария Трапезникова
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Фото: сообщество "Интересный Екатеринбург"Фото: сообщество "Интересный Екатеринбург"
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У студентов УрГПУ, да и всех жителей Эльмаша, которые проходят по аллее мимо университета, случился праздник – там, наконец, установили фонари. Ребята добивались этого много лет.

- Студенты постоянно жаловались в деканат, что им страшно ходить, но их не слышали, - рассказали подписчики сообщества «Интересный Екатеринбург», где опубликованы фото первых фонарей.

Фото: сообщество "Интересный Екатеринбург"

Фото: сообщество "Интересный Екатеринбург"

И вот, в какой-то момент студенты не выдержали и написали петицию главе города Александру Высокинскому. Они попросили его помочь и решить эту проблему.

Напомним, что именно на этой аллее в начале октября обнаружили тело студентки УрГПУ. Тогда же среди горожан поползли слухи о маньяке, но их быстро опровергнул Следственный комитет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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