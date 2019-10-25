«Теперь не страшно»: в Екатеринбурге на аллее у УрГПУ установили фонари
У студентов УрГПУ, да и всех жителей Эльмаша, которые проходят по аллее мимо университета, случился праздник – там, наконец, установили фонари. Ребята добивались этого много лет.
- Студенты постоянно жаловались в деканат, что им страшно ходить, но их не слышали, - рассказали подписчики сообщества «Интересный Екатеринбург», где опубликованы фото первых фонарей.
Фото: сообщество "Интересный Екатеринбург"
И вот, в какой-то момент студенты не выдержали и написали петицию главе города Александру Высокинскому. Они попросили его помочь и решить эту проблему.
Напомним, что именно на этой аллее в начале октября обнаружили тело студентки УрГПУ. Тогда же среди горожан поползли слухи о маньяке, но их быстро опровергнул Следственный комитет.
ИСТОЧНИК KP.RU