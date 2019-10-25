2019-10-25T06:35:49+03:00
Общество

«Им намного сложнее, чем нам»: уральские «лисички» прогулялись с бездомными собаками

В этом сезоне спортсменки запустили благотворительный сбор корма для животных
Мария Трапезникова
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Фото: БК УГМКФото: БК УГМК
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Накануне, 24 октября, баскетболистки из УГМК прогулялись с четвероногими подопечными благотворительного фонда «Сириус», куда принимают бездомных собак и кошек. К спортсменкам присоединились даже их фанаты.

Фонд заботится о 600 собаках и еще 150 кошках и существует на собственные средства активистов и волонтеров, а также на пожертвования всех неравнодушных. Сейчас на передержке находится 50 собак.

Фото: БК УГМК

Фото: БК УГМК

«Лисицы» заглянули в гости к фонду и передали первую собранную во время матчей партию кормов, витаминов и игрушек активистам. В «Сириусе» рассказывают, что прогулки с братьями меньшими, у которых сейчас пока что нет дома, и ласка от людей очень для них важны.

Фото: БК УГМК

Фото: БК УГМК

Фото: БК УГМК

Фото: БК УГМК

- Очень важно перестать быть эгоистичными и думать только о себе. Думать о том, как нам комфортно живется в этом мире. На самом деле в нем есть существа, которым намного сложнее, чем нам, - рассказала капитан команды УГМК Евгения Белякова. – И очень важно не забывать про них, найти время и посвятить им частицу себя, прийти на помощь.

Фото: БК УГМК

Фото: БК УГМК

Баскетболистки отмечают, что такие акции должны проходить постоянно, войти в привычку на всех предприятиях. Все это для того, чтобы люди помнили о куда более важных вещах, чем материальное благополучие.

Фото: БК УГМК

Фото: БК УГМК

Если вы тоже хотите помочь четвероногим подопечным «Сириуса», то УГМК на этот сезон запустили специальную благотворительную акцию. На каждом матче «лисиц» будет проходить сбор корма для животных. Пункт сбора – фойе первого этажа ДИВСа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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