2019-10-24T18:27:40+03:00
Общество

На Эльмаше откроют улицу Фронтовых бригад, ремонт которой длился полтора месяца

Евгений Стоянов
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Оставшиеся работы завершат уже после открытия движения. Фото: страница Романа Кравченко в FacebookОставшиеся работы завершат уже после открытия движения. Фото: страница Романа Кравченко в Facebook
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Отличная новость для жителей Эльмаша и Уралмаша. Дорожники полностью закончили ремонт улицы Фронтовых бригад. По улице можно будет ездить уже с раннего утра.

Из-за ограничения движения по важной дорожной артерии, автомобилисты были вынуждены стоять в длинных пробках.

Улицу закрыли на ремонт почти полтора месяца назад - 15 сентября.

О долгожданном открытии улицы глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко рассказал у себя на странице в Facebook.

- Вернулся с многострадального перекрестка Фронтовых бригад - Старых большевиков. Во-первых, закончена укладка асфальта. Во-вторых, подрядчик заверил, что завтра утром полноценное автомобильное движение на перекрестке будет открыто, - написал Кравченко у себя на странице.

Подрядчики пообещали полностью завершить ремонт к завтрашнему утру. Фото: страница Романа Кравченко в Facebook

Подрядчики пообещали полностью завершить ремонт к завтрашнему утру. Фото: страница Романа Кравченко в Facebook

Остальное благоустройство (бордюрные камни, ограждения и газоны) рабочие завершат уже после пуска движения.

- Надеюсь, эта эпопея с реконструкцией закончена. Еще раз приношу всем извинения за неудобства, - извинился глава района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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