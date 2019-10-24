На Урале завершили поиски пропавшего 14-летнего Дмитрия Трегуба

24 Окт. 18:03 2019-10-24T18:07:25+03:00

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В Свердловской области завершили поиски пропавшего 14-летнего подростка. Дмитрий Трегуб ушел в школу утром 23 октября в Первоуральске и с тех пор не выходил на связь. Как сообщили пресс-службе областной полиции, мальчик найден живым. Ребенок сам вернулся домой, на нем не было следов повреждений.

Восьмиклассник рассказал, что пока его искали полиция и родители, он слонялся по магазинам города. Ночевал мальчик на теплотрассе.

- Трудно сказать, закончится ли на этом тяга нашего юного героя к странствиям, слов сожаления при опросе он не высказал, больше предпочитал молчать, отвечая на вопросы взрослых, - рассказал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

С родителями провели беседу сотрудники органов опеки и взяли семью под присмотр. Отметим, что Дмитрий Трегуб неоднократно сбегал из дома.

ИСТОЧНИК KP.RU