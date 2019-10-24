2019-10-24T17:59:33+03:00
Недвижимость

Ледовый городок в Нижнем Тагиле посвятят книге Носова

На скульптуры потратят 12 миллионов рублей
Лев ИСТОМИН
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Городок начнут строить в декабреГородок начнут строить в декабреФото: Алексей БУЛАТОВ
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В администрации Нижнего Тагила определились с суммой, которую потратят на новогодний ледовый городок в центре города. На создание, содержание и демонтаж ледовых скульптур и горок в 2019 году потратят 12 миллионов рублей.

Эту сумму на профильном заседании озвучил заместитель начальника управления городским хозяйством Михаил Семин.

Темой ледового городка станет 55-летие с момента выхода знаменитой книги детского писателя Николая Носова «Незнайка на Луне». На площади у Драмтеатра расположатся знаки зодиака, летающая тарелка и огромный космический корабль с лабиринтами.

Главные фигуры городка – Незнайки и его ракеты расположатся на площади у «Современника».

Сумма контракта на строительство Ледового городка может уменьшится после определения подрядчика через конкурс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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