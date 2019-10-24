ХК «Автомобилист» уволил помощника главного тренера
24 октября стало известно, что руководство уральского хоккейного клуба «Автомобилист» расторгло контракт с помощником главного тренера команды Андреем Соколовым.
Специалист занимался индивидуальной работой с игроками защиты, а также за оборону команды во время игры.
- Теперь тренерский штаб будет состоять из четырех специалистов, главного тренера Андрея Мартемьянова, его ассистентов Константина Шафранова, Евгения Шалдыбина и Константина Власова, - рассказали в пресс-службе ХК «Автомобилист».
Сейчас хоккейная команда из Екатеринбурга находится на седьмом месте в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. Из прошедших 12 игр команда выиграла только две.
ИСТОЧНИК KP.RU