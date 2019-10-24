2019-10-24T17:56:19+03:00
Спорт

ХК «Автомобилист» уволил помощника главного тренера

Уральские хоккеисты смогли выиграть только 2 матча из 12 в новом сезоне
Лев ИСТОМИН
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Команда осталась без ассистента главного тренераКоманда осталась без ассистента главного тренераФото: Алексей БУЛАТОВ
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24 октября стало известно, что руководство уральского хоккейного клуба «Автомобилист» расторгло контракт с помощником главного тренера команды Андреем Соколовым.

Специалист занимался индивидуальной работой с игроками защиты, а также за оборону команды во время игры.

- Теперь тренерский штаб будет состоять из четырех специалистов, главного тренера Андрея Мартемьянова, его ассистентов Константина Шафранова, Евгения Шалдыбина и Константина Власова, - рассказали в пресс-службе ХК «Автомобилист».

Сейчас хоккейная команда из Екатеринбурга находится на седьмом месте в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. Из прошедших 12 игр команда выиграла только две.

ИСТОЧНИК KP.RU

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